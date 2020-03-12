LeBron James: 2020 yılını iptal etmemiz gerekiyor

Los Angeles Lakerslı basketbolcu LeBron James, NBA oyuncusu Rudy Gobert'de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) görülmesinin ardından NBA maçlarının ertelenmesine "Spor organizasyonlarını, okulları ve işe gitmeyi iptal eder hale geldik. Bizim asıl iptal etmemiz gereken şey 2020 yılı. Gerçekten çok zorlu bir 3 ay geçirdik. Tanrı sizi korusun ve güvende kalın" sözleriyle tepki gösterdi.

James, Twitter hesabından 2020 yılının başlamasıyla dünyada meydana gelen gelişmelere isyan etti. Yeni yıla girildiğinden bu yana dünyada hızla yayılan Koronavirüs'ün son olarak NBA maçlarının iptaline yol açmasının ardından tepki veren James şunları yazdı:

"Spor organizasyonlarını, okulları ve işe gitmeyi iptal eder hale geldik. Bizim asıl iptal etmemiz gereken şey 2020 yılı. Gerçekten çok zorlu bir 3 ay geçirdik. Tanrı sizi korusun ve güvende kalın"