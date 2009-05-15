Lazlar da eski isimleri istedi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kürtçe eski köy isimlerinin iade edilebileceğine ilişkin sözlerinin ardından, Karadenizliler de Lazca olan kendi eski köy isimlerinin yeniden kullanılmasını istedi.



Laz Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Oral, bugüne kadar yasal başvurular yaptıklarını, ancak sonuç alamadıklarını ifade ederek, “Devletten politik adımlar bekliyoruz. En azından süren idari işlemlerde yanıt almak istiyoruz” dedi. Aynı şekilde Lazca televizyon yayını ve Lazca eğitim talepleri de olduğunu kaydeden Oral, Anayasa’da farklı etnik kimliklerin tanımlanmasına da olumlu baktıklarını ifade etti.



Oral’ın verdiği bilgiye göre UNESCO’nun 21 Şubat 2009 Dünya Anadili Günü öncesinde yayımladığı Tehlike Altındaki Diller Atlası’na göre, Lazca Türkiye’de yok olma tehditi altındaki 15 dilden biri. Oral, bu çerçevede Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Kuzey ve Güney Kafkas dillerinin araştırılacağı bir enstitü kurulmasını istiyor.



Lazca’nın ve Laz kültürünün yok olmaması için eski köy isimleri ve coğrafi isimlerin de yeniden iade edilmesi gerektiğini kaydeden Oral “Lazlar en güzel türküleri derelere yaktı ama şimdi derelerin isimleri Türkçe. Binlerce yıldan beri kullanılan Lazca yer isimleri 1950’li yıllarda değiştirildi. Laz halkının hafızasından tarihine, atalarına tanıklıklarının göstergesi olan yer isimlerinin değiştirilmesi büyük bir haksızlık. Adların değiştirilmesi, Lazları kültür erozyonuna uğrattı” dedi.

