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Lazkiye'de ölü sayısı 6'ya yükseldi ANKARA (A.A)

14 Ağustos 2011 16:31

-Lazkiye'de ölü sayısı 6'ya yükseldi ANKARA (A.A) - 14.08.2011 - Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki Lazkiye kentine iki savaş gemisinden ateş açılması sonucu ölenlerin sayısının 6'ya yükseldiği, olayda 15 kişinin yaralandığı bildirildi. El Arabiye televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, liman kentinin güneyinde yer alan Raml El Filistini kampına iki savaş gemisinden ateş açılması sonucu ölenlerin sayısının 6'ya çıktığını, yaralı sayısının ise 15 olduğunu kaydetti.

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