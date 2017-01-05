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Dünya
Deutsche Welle

Lazkiye'de bomba yüklü araçla saldırı

Suriye rejiminin elindeki önemli kentlerden Lazkiye’de bomba yüklü aracın patlaması sonucu en az 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

05 Ocak 2017 23:49

Suriye devlet televizyonu, bomba yüklü bir aracın Lazkiye kentinde bir intihar bombacısı tarafından infilak ettirildiğini duyurdu. Devlet televizyonu saldırıda en az 9 kişinin öldüğünü duyurdu. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise saldırı da en az 15 kişinin öldüğünü ve 25 kişinin de yaralandığını belirtti. Bomba yüklü aracın stadyumun yakınındaki kalabalık bir caddede patladığı belirtildi.

Tartus ve Lazkiye'de geçen mayıs düzenlenen ve IŞİD'in üstlendiği saldırılarda 170'den fazla insan hayatını kaybetmişti. Saldırılar Alevileri hedef almıştı.

Ateşkes ihlal ediliyor

Öte yandan Rusya ve Türkiye'nin girişimiyle ülkede Suriye ordusu ve silahlı gruplar arasında anlaşmaya varılan ateşkesin zaman zaman ihlal edildiği bildirildi. Özellikle Şam'ın yakınındaki silahlı muhaliflerin kontrolündeki Barada Vadisi'nde çatışmalar yaşandığı ifade ediliyor.

Salgın tehlikesi

Suriye rejimi, silahlı grupları Şam'ın içinden geçen Barada Nehri'nin suyunu kesmekle suçluyor. Muhalifler ise su tesislerindeki hasardan rejimi sorumlu tutuyor.

BM'nin verilerine göre 22 Aralık'tan bu yana başkent Şam'da yaşayan 4 milyondan fazla kişi suya ulaşamıyor. Az bulunan içme suyunun fiyatının iki katına çıktığı kente günde 12 saat elektrik veriliyor.

BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Jan Egeland, yalnızca hastane, okul ve fırınlar için acil su tedariği sağlandığını belirterek kentte her an salgın hastalıkların başgösterebileceği yönünde uyardı.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/DW/DK/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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