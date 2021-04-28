Lazio ve Roma Orkun Kökçü'yü gündemine aldı

Feyenoord'da gösterdiği performansla dikkatleri çeken milli futbolcu Orkun Kökçü'ye Lazio ve Roma talip oldu. Orkun'un adı daha önce Arsenal, Arsenal, Chelsea ve Tottenham ile anılmıştı.

Hollanda'da yayın yapan voetbalprimeur.nl sitesinin haberine göre, İtalyanların önde gelen kulüplerinden Lazio, Orkun Kökçü ile ilgileniyor. Genç futbolcunun temsilcisinin hafta başında transfer görüşmelerini gerçekleştirmek için İtalya'nın başkenti Roma'ya gittiği öğrenildi. Haberde Roma'nın da Orkun'u takip ettiği ancak başkent temsilcisinin diğer takımıyla henüz transfer görüşmesi gerçekleştirilmediği belirtildi.

İngiliz devleri de peşinde

20 yaşındaki milli yıldızın adı daha önce İngiltere Premier Lig devlerinden Arsenal, Chelsea ve Tottenham ile anılmıştı. Orkun Kökçü, altyapısından yetiştiği Feyenoord'da bu sezon çıktığı toplam 25 maçta 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.