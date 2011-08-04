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Yaşam

Lazerli magandalar

İniş ve kalkış sırasında uçaklara lazer tutarak uçuş emniyetini tehlikeye sokan magandalar iş başında.

04 Ağustos 2011 03:00



T24- Atatürk Havalimanı 17-35 sağ pistinden dün akşam kalkış yapan uçaklara Halkalı-İkitelli mevkiinden kimliği belirsiz kişi ve kişiler tarafından lazer tutuldu.


İstanbul-Samsun seferini yapmak için, saat 22.50 sıralarında Atatürk Havalimanı’ndan kalkış yapan Atlasjet Havayolları’na ait yolcu uçağına, Halkalı-İkitelli mevkiinden kimliği belirsiz kişi ve kişilerce lazer tutuldu.


Uçuş emniyetini riske sokan lazer ışığını fark eden uçağın kaptan pilotu durumu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi’ne bildirdi. Kule görevlileri durumu DHMİ yetkililerine rapor ettiler. Kalkış yapan uçakların bir çoğuna lazer tutulduğu DHMİ yetkilileri tarafından Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirildi.  Polis ekiplerinin Lazer magandalarını yakalamak için çalışma başlattı.

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