Lazer kuleleri 2014'te gerçek olacak

ABD Savunma Bakanlığı’nın merkezi Pentagon, geleceğin savaş alanlarında yer alacak yeni silah projelerine son sürat devam ediyor. ABD’li yetkililer, geçtiğimiz yıl geliştirilmesi tamamlanan lazer kulelerinin, 2014 yılında savaş jetlerinde yer alacağını açıkladı.



Pentagon, bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz birçok silah teknolojisini yavaş yavaş gerçeğe dönüştürüyor. Bunlardan bir tanesi, 2014 yılında kullanılmaya başlanacağı açıklanan lazer kuleleri. Pentagon’a bağlı özel Ar-Ge kurumu DARPA (Gelişmiş Savunma Araştırmaları Projeleri Ajansı), ABD ordusu için sıvı soğutmalı lazer sistemlerinin savaş jetlerine yerleştirilmek için hazırlandığını açıkladı.

DARPA ve uzay havacılık şirketi General Atomics tarafından geliştirilen laze kuleleri, 2012’de geliştirilme süreci tamamlanan lazer sistemlerinin 2014’te savaş jetlerine monte edileceğini ve test aşamasına girileceğini duyurdu.

HELLADS (Yüksek Enerjili Sıvı Lazer Alan Savunma Sistemi) adı verilen program kapsamında geliştirilen lazer sistemi, 2008 yılında geliştirilmeye başlandı. Savaş jetlerine monte edilecek olan silah, karadan havaya ateşlenen füzeleri ve roketleri yüksek enerjili lazer ışınlarıyla imha edecek.

DARPA, General Atomics şirketinin yanı sıra, uzay-havacılık ve silah devi Lockheed Martin’le de lazer projeleri geliştiriyor. Kısaca, yakın gelecekte Yıldız Savaşları’nda gördüğümüz lazer ışınlı savaş gemileri bir nevi gerçeğe dönüşebilir.