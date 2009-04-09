Laz fıkraları Fransızca yayımlanacak



Fransa'nın Strasbourg kentinde yaşayan yazar ve eğitimci Ali Ekber Başaran'ın, derlediği "Laz fıkraları" isimli kitabı Fransızca yayımladı.



Objektif Yayınevi tarafından basılan kitapta, Karadeniz fıkraları Fransızca ve Türkçe olmak üzere iki dilde basıldı.



Başaran'ın, Harmattan Yayınevi tarafından iki dilde basılan "Keloğlan fıkraları" ise gelecek hafta satışa çıkacak.



Ali Ekber Başaran daha önce, Nasrettin Hoca ile Bektaşi fıkralarından ve Türk halk masallarından derlenmiş Fransızca ve Türkçe kitaplar yayımlamıştı.



Fransa'da Türk halk kültürü ve özellikle sözlü kültür konusunda yaptığı araştırma ve kitaplarıyla tanınan Ali Ekber Başaran, Fransa Eğitim Bakanlığına bağlı olarak liselerde Türkçe dersleri veriyor.



Strasbourg kentinde yıllardır göçmenlerin uyum sorununa ilişkin çalışmalarıyla da tanınan Başaran, yayımladığı kitaplarda, hem Türk kültürünü Fransa'da daha iyi tanıtmak, hem de Fransa'da yaşayan yeni nesil Türklere zengin Anadolu kültürünü unutturmamayı hedefliyor.

