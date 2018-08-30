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'Laz 53 tencere roket atar' paylaşımı sosyal medyada ilgi gördü

Adem AKATİN/ARDEŞEN (Rize), (DHA)- RİZE’nin Ardeşen ilçesinde bir grup arkadaş, tenceresinin içerisine koydukları torpili patlatıp, kapağını metrelerce uzağa fırlattı

30 Ağustos 2018 15:54

Adem AKATİN/ARDEŞEN (Rize), (DHA)- RİZE’nin Ardeşen ilçesinde bir grup arkadaş, tenceresinin içerisine koydukları torpili patlatıp, kapağını metrelerce uzağa fırlattı. \'Laz 53 tencere roket atar\' başlığı ile sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.
Ardeşen ilçesinde yaylaya çıkan bir grup arkadaş, ateşledikleri torpili tencerenin içerisine koyup, kapağını kapattı. Bir kişinin elinde tuttuğu tencerenin kapağı, torpilin infilak etmesiyle birlikte metrelerce uzağa fırladı. O anları bir kişi ise cep telefonunun kamerasıyla kayda aldı.
\'Laz 53 tencere roket atar\' başlığı ile sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.

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