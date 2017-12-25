Lavrov'dan Suriye kongresi açıklaması: 1700 kişilik katılımcı listesi hazırlandı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Soçi kentinde 29-30 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin katılımcı listesinde 1700'den fazla kişinin yer aldığını açıkladı.

Sputnik'in Russia Today’e dayandırdığı habere göre, Rus Dişişleri Bakanı Lavrov, siyasi süreci teşvik etmek amacıyla uzun bir listenin hazırlandığını ifade etti. Listede 1700'den fazla ismin bulunduğunu belirten Lavrov, "Listeyi onaylamak için şu anda Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye ve İran’la görüşüyoruz" dedi.

Listede şeyhler ve aşiret liderlerinin de yer aldığını belirten Lavrov “Bu kişiler askeri eylemlerde yer almamış olsa bile, bu topraklarda yaşıyorlar ve onlar da yeni Suriye anayasasının nasıl olması gerektiği ile ilgileniyorlar. Cenevre’ye gelen müzakereciler arasında temsil edilmemişlerdi” dedi.

Kongre’nin Cenevre sürecinin önüne geçmeyi değil, yeni anayasa hazırlığında yurtlarından uzakta yaşayanların, tüm Suriyelilerin maksimum düzeyde temsil edilmesini amaçladığını ifade eden Lavrov ayrıca “Yeni anayasanın BM çerçevesinde oluşturulmasını aktif bir şekilde destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.