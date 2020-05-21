Lavrov ve Çavuşoğlu, Libya'da askeri faaliyetlerin derhal durdurulması konusunda hemfikir oldu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Libya'da askeri faaliyetlerin derhal durdurulması konusunda hemfikir olduğu belirtildi.

Sputnik'in aktardığına göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov ve Çavuşoğlu arasındaki telefon görüşmesi hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Çavuşoğlu ve Lavrov, Libya'da askeri faaliyetlerin derhal durdurulması ve Birleşmiş Milletler himayesindeki siyasi sürecin yeniden başlatılması konusunda hemfikir oldu.

Bakanlık, Lavrov ve Çavuşoğlu'nun Libya'daki krizin BM Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanan Berlin Konferansı kararları temelinde çözülmesi amacıyla askeri faaliyetlerin derhal durdurulmasının ve Libyalı tüm tarafların mutlak katılımıyla BM himayesindeki siyasi sürecin yeniden başlatılmasının önemini vurguladığını kaydetti.

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