Lavrov: Ukrayna, yeni barış anlaşması taslağında bazı kabul edilemez maddeler sundu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’nın Moskova’ya yeni sunduğu taslak barış anlaşmasında “kabul edilemez” maddeler olduğunu söyledi.

Interfax haber ajansının aktardığı habere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kiev’in Moskova’ya sunduğu taslak anlaşmada kabul edilemez maddeler olduğunu söyledi.

Lavro buna karşın görüşmelere devam edileceğini ve Moskova'nın talepleri için bastırılacağını belirtti. Lavrov ayrıca Ukrayna'yı barış görüşmelerini uzatmak ve altını oymakla suçladı.

Rus Dışişleri Bakanı, Ukraynalı müzakercilerin İstanbul'daki görüşmelerden sonra taleplerini değiştirdiklerini savundu ve Kiev'in savaşı sona erdirmekle ilgilenmediğini iddia etti.

Lavrov "Taslak metinde 29 Mart'ta İstanbul'da dile getirilen en önemli maddelerden uzaklaşma var. Bunu Kiev rejiminin Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'i çatışmaya devam etmeye zorlayan Washington ve müttefikleri tarafından kontrol edilmesinin işareti olarak görüyoruz" dedi.