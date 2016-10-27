T24 LogoT24 Logo
Dünya

Lavrov: Putin'in Kırım'ı ziyaret ederken Ukrayna'dan izin almasına gerek yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırım'a gitmesi sonrası Ukrayna, Rusya'ya protesto notası göndermişti

27 Ekim 2016 23:21

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırım'a gitmesi sonrası Ukrayna'nın Rusya Dışişleri'ne protesto notası göndermesine dair bir soruyu yanıtlarken, "Rusya liderliği Rus topraklarını ziyaret etmek için herhangi birinin iznini almak zorunda değil" ifadesini kullandı.

Lavrov, Rusya lideri Putin'in bir foruma katılmak üzere Kırım'ın Yalta kentini ziyaret etmesi nedeniyle Ukrayna'nın Rus Dışişleri'ne protesto notası göndermesine dair bir soru karşısında şu ifadeleri kullandı:

"Kırım, bizim toprağımız. Rusya liderliği de kendi ülkesinin topraklarını herhangi birinin iznini almadan ziyaret etme hakkına sahip."
 

‘Ne Ukrayna ne de başka bir ülkeyi ilgilendiren bir konu'

 

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da aynı konuda benzer bir açıklamada bulunmuştu. Peskov "Putin, gerekli görürse istediği Rus bölgesini ziyaret edebilir. Nitekim bu ne Ukrayna ne de başka bir ülkeyi ilgilendiren bir konu" demişti.

 

Ukrayna hep aynı şeyi yapıyor

 

Öte yandan bu, Ukrayna Dışişleri'nin Kırım nedeniyle Rusya'ya gönderdiği ilk protesto notası değildi. Zira Ukrayna, Kırım'ın kendisinden ayrılıp Rusya'ya bağlandığı 2014'ten beri Putin'in yarımadaya gerçekleştirdiği 6 ziyaretin her birinin ardından Rus Dışişleri'ne nota gönderdi. Kırım, 2014'te düzenlenen bir referandumda yarımada halkının yüzde 97'sinin oylarını Rusya'dan yana kullanmalarının ardından Rusya ile birleşmişti.

 

ETİKETLER

rusyalavrovputinukraynakırım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24