Lavrov: Putin'in Kırım'ı ziyaret ederken Ukrayna'dan izin almasına gerek yok

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırım'a gitmesi sonrası Ukrayna'nın Rusya Dışişleri'ne protesto notası göndermesine dair bir soruyu yanıtlarken, "Rusya liderliği Rus topraklarını ziyaret etmek için herhangi birinin iznini almak zorunda değil" ifadesini kullandı.



Lavrov, Rusya lideri Putin'in bir foruma katılmak üzere Kırım'ın Yalta kentini ziyaret etmesi nedeniyle Ukrayna'nın Rus Dışişleri'ne protesto notası göndermesine dair bir soru karşısında şu ifadeleri kullandı:

"Kırım, bizim toprağımız. Rusya liderliği de kendi ülkesinin topraklarını herhangi birinin iznini almadan ziyaret etme hakkına sahip."



‘Ne Ukrayna ne de başka bir ülkeyi ilgilendiren bir konu'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da aynı konuda benzer bir açıklamada bulunmuştu. Peskov "Putin, gerekli görürse istediği Rus bölgesini ziyaret edebilir. Nitekim bu ne Ukrayna ne de başka bir ülkeyi ilgilendiren bir konu" demişti.

Ukrayna hep aynı şeyi yapıyor

Öte yandan bu, Ukrayna Dışişleri'nin Kırım nedeniyle Rusya'ya gönderdiği ilk protesto notası değildi. Zira Ukrayna, Kırım'ın kendisinden ayrılıp Rusya'ya bağlandığı 2014'ten beri Putin'in yarımadaya gerçekleştirdiği 6 ziyaretin her birinin ardından Rus Dışişleri'ne nota gönderdi. Kırım, 2014'te düzenlenen bir referandumda yarımada halkının yüzde 97'sinin oylarını Rusya'dan yana kullanmalarının ardından Rusya ile birleşmişti.



