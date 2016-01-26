Lavrov Kürtleri de istiyor



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2015'e dair dış politika değerlendirmesi yaptığı yıllık basın toplantısında Suriye görüşmelerine de değindi.

Lavrov, 450'den fazla Rus ve yabancı gazetecinin katıldığı toplantıda, Kürtlerin Suriye görüşmelerine katılımının önemini vurguladı. "Bu grubu davet etmemek en büyük hata olur" diyen Lavrov, Kürtlerin Suriye nüfusunun yüzde 15'ini meydana getirdiğine dikkat çekti.

"Uluslararası hukukun ihlali anlamına gelir"

Lavrov, aksi halde görüşmelerden çıkacak sonucun kabul edilemez olacağını kaydetti. Kürtlerin görüşmelere davet edilmemesinin adaletsiz olacağını, ters tepeceğini belirten Lavrov, bazı muhalif grupların müzakere süreci dışında bırakılmasının uluslararası hukukun ihlali anlamına da geleceğini belirtti.

Türkiye, Kürtlerin görüşmelere katılmasına karşı çıkarken, Batı, Kürtlere cihatçılarla mücadelede en önemli müttefik olarak bakıyor. Beşar Esad yönetimi nihai kararını, görüşmelere katılacak muhalif grupların açıklanmasından sonra vereceğini duyurmuştu.

Muhalefeti hangi gruplar temsil edecek?

Suriye muhalefetini hangi grupların temsil edeceğine dair görüş ayrılıkları giderilemedi. Suudi Arabistan müzakerelerde ortak tutum sergilemeleri için muhalif grupları aralık ayında Riyad'a davet etmiş ancak Rusya bazı grupların Riyad buluşmasına çağrılmamasını eleştirmişti.

Suudi Arabistan, Ahrar El Şam (Ahrar-uş Şam) gibi radikal İslamcı grupların da görüşmelere dahil edilmesini istiyor. Rusya ise yalnızca Esad yönetiminin onayladığı ılımlı örgütlerin temsilcilerinin masaya oturmasına izin verilmesinde ısrar ediyor.