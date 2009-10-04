Lavrov: KKTC karşılığında Abhazya pazarlığı yapmayız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın desteği ve kısa süren savaşın ardından Gürcistan'dan bağımsızlığını ilan eden Abhazya'da bir soru üzerine önemli açıklamar yaptı. Lavrov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Rusya tarafından tanınması karşılığında Ankara'nın da Abhazya'yı tanıyacağı yönündeki iddialara cevap verdi. Lavrov, "Türkiye ile böyle bir pazarlığa girmeyiz." dedi.



Bir Abhaz öğrencinin sorusunu yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakanı, "Biz 'sen bana, ben sana' şeklinde herhangi bir değiş tokuşa meyilli değiliz. Burada farklı hikaye ve tarihler var. İnsani bakımdan da farklı durumlar söz konusu. Tarihi çerçeveyi unutmamak gerekiyor. Üstelik bir çok ülke yeni gerçekleri anlıyor. Objektif olarak Abhazya ile ilişkileri geliştirmekten yana." ifadelerini kullandı. Lavrov 'Soğuk Savaş mantığı' ile hareket etmelerinin mümkün olmadığına değinerek, Moskova'nın bu iki bölgenin bağımsızlıklarını güvenlik gerekçesi ile tanıdığını, stratejik hiçbir hedeflerinin olmadığını savundu.





Ria Novosti haber ajansına göre Lavrov, Abhazya'nın bağımsızlığının tanınmasının ardından sınır geçişlerinden sorunlar yaşandığını, bunların giderilmesi için ek önlemler alacaklarını belirtti. Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlıklarını tanıyan ülke sayısının artması durumunda bir gün bu ülkelerin de BM üyesi olabileceğini kaydeden Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Hilary Clinton'ın Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlıklarını tanımayacaklarını ve tanıyacak ülkelere de engel olacakları yönündeki açıklamalarını eleştirdi.



Rusya'nın bu iki cumhuriyeti tanıması için herhangi bir ülkeye baskı uygulamadığını savunan Lavrov, ABD'nin engelleme girişimlerine misilleme yapabilecekleri tehdidinde bulundu.Rusya Dışişleri Bakanı Karadeniz'deki Rus donanmasının, Gürcü provokasyonuna karşı bölgedeki tüm gemileri izleyeceğini belirtti.



Gürcistan, Abhazya ile saldırmazlık anlaşması imzalamalı



Abhazya temasları sırasında açıklamalarda bulunan Lavrov, Tiflis'in Abhazya ile saldırmazlık anlaşması imzalaması gerektiğini söyledi. Lavrov, "Bu zorunlu. Zira Rusya değil, Gürcistan Güney Osetya'ya saldırdı. Bölgeye gerçekleştirilen müdahalenin ardından Kodori Gorge bölgesinde ele geçirilen dökümanlar da Gürcistan'ın Abhazya'ya yönelik de bir saldırı hazırlığı içinde olduğu görülmüştür." iddiasını da dile getirdi.



Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev'le Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy'nin imzaladıkları ve savaşı sona erdiren ateşkes anlaşmasını hatırlatan Rusya Dışişleri Bakanı, "Avrupa Birliği burada garantör. Benzer bir anlaşma Abhazya ile Gürcistan arasında imzalanması gerekiyor." şeklinde konuştu.