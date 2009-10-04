Lavrov: KKTC karşılığında Abhazya pazarlığı yapmayız

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov 'Türkiye ile herhangi bir değiş tokuşa meyilli değiliz. Farklı hikaye ve tarihler var' dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın desteği ve kısa
süren savaşın ardından Gürcistan'dan bağımsızlığını ilan eden
Abhazya'da bir soru üzerine önemli açıklamar yaptı. Lavrov, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Rusya tarafından tanınması karşılığında
Ankara'nın da Abhazya'yı tanıyacağı yönündeki iddialara cevap verdi.
Lavrov, "Türkiye ile böyle bir pazarlığa girmeyiz." dedi.
Bir Abhaz öğrencinin sorusunu yanıtlayan Rusya Dışişleri
Bakanı, "Biz 'sen bana, ben sana' şeklinde herhangi bir değiş tokuşa
meyilli değiliz. Burada farklı hikaye ve tarihler var. İnsani bakımdan
da farklı durumlar söz konusu. Tarihi çerçeveyi unutmamak gerekiyor.
Üstelik bir çok ülke yeni gerçekleri anlıyor. Objektif olarak Abhazya
ile ilişkileri geliştirmekten yana." ifadelerini kullandı. Lavrov
'Soğuk Savaş mantığı' ile hareket etmelerinin mümkün olmadığına
değinerek, Moskova'nın bu iki bölgenin bağımsızlıklarını güvenlik
gerekçesi ile tanıdığını, stratejik hiçbir hedeflerinin olmadığını
savundu.
Ria Novosti haber ajansına göre Lavrov,
Abhazya'nın bağımsızlığının tanınmasının ardından sınır geçişlerinden
sorunlar yaşandığını, bunların giderilmesi için ek önlemler
alacaklarını belirtti. Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlıklarını
tanıyan ülke sayısının artması durumunda bir gün bu ülkelerin de BM
üyesi olabileceğini kaydeden Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Hilary
Clinton'ın Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlıklarını
tanımayacaklarını ve tanıyacak ülkelere de engel olacakları yönündeki
açıklamalarını eleştirdi.
Rusya'nın bu iki cumhuriyeti
tanıması için herhangi bir ülkeye baskı uygulamadığını savunan Lavrov,
ABD'nin engelleme girişimlerine misilleme yapabilecekleri tehdidinde
bulundu.Rusya Dışişleri Bakanı Karadeniz'deki Rus donanmasının, Gürcü
provokasyonuna karşı bölgedeki tüm gemileri izleyeceğini belirtti.
Gürcistan, Abhazya ile saldırmazlık anlaşması imzalamalı
Abhazya temasları sırasında açıklamalarda bulunan Lavrov, Tiflis'in
Abhazya ile saldırmazlık anlaşması imzalaması gerektiğini söyledi.
Lavrov, "Bu zorunlu. Zira Rusya değil, Gürcistan Güney Osetya'ya
saldırdı. Bölgeye gerçekleştirilen müdahalenin ardından Kodori Gorge
bölgesinde ele geçirilen dökümanlar da Gürcistan'ın Abhazya'ya yönelik
de bir saldırı hazırlığı içinde olduğu görülmüştür." iddiasını da dile
getirdi.
Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev'le Fransa
Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy'nin imzaladıkları ve savaşı sona erdiren
ateşkes anlaşmasını hatırlatan Rusya Dışişleri Bakanı, "Avrupa Birliği
burada garantör. Benzer bir anlaşma Abhazya ile Gürcistan arasında
imzalanması gerekiyor." şeklinde konuştu.