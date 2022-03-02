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Dünya

Lavrov: Kırım Ukrayna’ya ait kalsaydı, şimdi NATO üslerine ev sahipliği yapıyor olurdu

"Her türlü baskıya dayanabileceğimizden şüphesi olan varsa, Rusya, Rusya İmparatorluğu, Sovyetler Birliği tarihine bakmasını tavsiye ederim"

02 Mart 2022 20:01

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kırım, Ukrayna’ya ait olarak kalsaydı, şimdi orada NATO üslerinin yapılmış olacağını belirtti ve bunun Rusya için kesinlikle kabul edilemez olduğunu ifade etti.

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