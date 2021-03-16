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Dünya

Lavrov: Kırım sonsuza kadar Rusya ile kalacak

Rusya Dışişleri Bakanı, Kırım'ın Rusya'ya katılmasının uluslararası hukuka uygun olarak gerçekleştiğini de söyledi

16 Mart 2021 22:50

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kırım'ın Rusya'ya katılmasının tam anlamıyla uluslararası hukuka uygun olarak gerçekleştiğini, yarımadanın sonsuza kadar Rusya'nın bir parçası olacağını söyledi.

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