Lavrov'dan Çavuşoğlu'na Ukrayna telefonu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Sergey Lavrov'un Ukrayna'nın doğusunda tırmanan gerginlikle ilgili olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla görüştüğünü açıkladı. Görüşmede Lavrov'un Çavuşoğlu'na Ukrayna yönetimini "Batılı ortaklarının teşvikiyle ülkenin güneydoğusunda gerilimi tırmandırmakla" suçladığı ve "durumun tehlikeli bir biçimde istikrarsızlaşabileceğini" söylediği belirtildi.

Rus Dışişleri'nin açıklamasına göre Lavrov, Türkiye'ye de "Ukrayna ile Türkiye arasındaki askeri ve teknik işbirliğiyle ilgili endişelerini olabildiğince ciddi bir biçimde ele alması" da çağrısı yaptı. Ukrayna ile Türkiye arasındaki askeri ve teknik işbirliğinin Ukrayna'nın "militarizasyonuna" katkı sağladığı belirtildi.

Kiev, Türkiye'den Bayraktar TB2 tipi silahlı insansız hava aracı satın almış, ekim ayı başında da kendi topraklarında Türk SİHA'sı üreten bir fabrika kuracağını açıklamıştı. Anadolu Ajansı'nın 26 Ekim tarihli haberine göre de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Bayraktar TB2 SİHA ile Rusya yanlısı ayrılıkçıların kullandığı bir obüsü vurduğu görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

Ukrayna'nın doğusunda tırmanan gerginlik

Moskova ile Kiev arasında Şubat 2014'te Ukrayna'nın doğusunda başlayan silahlı çatışmalar şimdiye kadar 13 binden fazla insanın hayatına mal oldu. Ukrayna'nın Donbas bölgesi ve Kırım, 2014'ten beri Rus ya da Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerin kontrolünde bulunuyor.

Uzun süredir çatışmaların azaldığı Donbas bölgesinde son günlerde gerilim yeniden tırmanıyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçen hafta Rus askerlerinin Ukrayna sınırındaki hareketliliğini dile getirmiş ve Moskova'yı yeni bir işgale kalkışmama konusunda uyarmıştı. Sosyal medyada da Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri birlik, tank ve füze sevk ettiğini gösteren görüntüler paylaşıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise gerginliğin tırmanışından Batı ülkelerini suçluyor. Putin Perşembe günü yaptığı açıklamada Batı'nın Ukrayna krizini Karadeniz'de tatbikatlar yaparak ve Rus sınırı yakınında bombardıman uçakları uçurarak tırmandırdığını söyledi.

Ukrayna ordusu bugün askeri mevzilerinin Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından yeniden top ateşine tutulduğunu ve bir askerinin öldüğünü açıkladı.