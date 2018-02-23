Lavrov: ABD öncülüğündeki koalisyon Fetih el Şam'a dokunmuyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de ateşkesin önündeki ana engelin Fetih el Şam'ın (eski adıyla El Nusra Cephesi) olduğunu söyledi. Lavrov, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Fetih el Şam militanlarını hedef aldığını gösteren bir kanıta sahip olmadıklarını ifade etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Lavrov, Moskova'da Özbek mevkidaşı Abdülaziz Kamilov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Lavrov, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Fetih el Şam (eski adıyla El Nusra Cephesi) militanlarını hedef aldığını gösteren bir kanıta sahip olmadıklarını söyledi.

Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsalındaki Doğu Guta'da giderek kötüye giden durumla ilgili olarak Suriye'de ateşkesin önündeki ana engelin Fetih el Şam militanları olduğunu söyleyen Lavrov teröristlerin ateşkese bağı kalacağının bir garantisi bulunmadığını vurguladı.

"Koalisyon Fetih el Şam'a dokunmuyor"

Koalisyonun Fetih el Şam'ı düşman olarak gördüğüne dair bir kanıta sahip olmadıklarını kaydeden Lavrov, "Bu örgüte dokunmuyorlar. Koalisyonun Fetih el Şam'ı askeri faaliyetlerinin gerçek hedefi olarak gördüğüne dair bir kanıt yok" ifadelerini kullandı.

İsveç ve Kuveyt tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunulan ve Suriye'de insani yardımların yapılması için 30 günlük ateşkes ilan edilmesini öngören karar tasarısını yorumlayan Lavrov, tasarıyı desteklemeye hazır olduklarını ancak belgede ateşkes garantisi verilmediğini söyledi.