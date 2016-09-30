Lavrov: ABD Nusra Cephesi'ni koruyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, ABD'nin, önceki ismi Nusra Cephesi olan Şam'ın Fethi Cephesi'ni, gerekli olduğunda Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı yerinden etmek için kullanmak amacıyla korumaya çalıştığını söyledi.

BBC'ye konuşan Lavrov, ABD'nin, Şam'ın Fethi Cephesi ve diğer radikal grupları ılımlı muhaliflerden ayırmak için verdiği sözü yerine getirmediğini belirtti.

Rus Dışişleri Bakanı, "Hâlâ buna muktedir ya da bunu yapmaya istekli değiller. Nusra'ya Suriye'nin hiçbir yerinde hiç dokunmadılar" dedi.

Bu örgütün Halep'teki sivillere insani yardım ulaştırılması konusunda bir isteği olmadığını belirten Lavrov, örgütün ateşkeleri de kullandığını söyledi.

Rusya'nın Halep kentindeki hava saldırılarını da savunan Lavrov özetle şunları söyledi:

"Bu yıl boyunca birçok kez molalar verdik, insani yardım molaları verdik…. Birlemiş Milletler'in talebi üzerine 48 saat, 72 saat… Her seferinde bu molalar Nusra tarafından yurt dışından daha fazla savaşçı getirmek için, daha fazla mühimmat ve daha fazla silah elde etmek için kullanıldı."

"İnsani yardım şeyleri çok önemli. Şu anda, Suriye hükümeti ile birlikte BM'ye, Halep'te insani yardım malzemelerini ulaştırabilmesi amacıyla haftalık molalar verilmesi için her şeyi yapıyoruz. Doğu Halep'te Nusra'nın kontrolündeki insanlar bunu yapmayı reddediyor."

Nusra Cephesi örgütü geçtiğimiz aylarda adını Şam'ın Fethi Cephesi olarak değiştirmiş ve El Kaide ile olan bağını kopardığını açıklamıştı.

ABD ve Rusya tarafından hazırlanan son ateşkes geçen hafta hayata geçirilmesinden birkaç gün sonra çökmüştü.

Bunun ardından Halep'te hava saldırıları ve çatışmalar yeniden yoğunlaştı.

ABD son olarak Rusya'nın Halep'teki hava saldırılarını sürdürmesi halinde "Washington'ın Suriye ile ateşkes müzakerelerinin durduracağı" uyarısını yapmıştı.

Rusya ise bu operasyonlarına devam edeceğini belirtmişti.

Muhaliflerin oluşturduğu Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rus saldırılarında yaklaşık 3 bin 800'ü sivil 9 bin 300'den fazla kişinin öldüğünü bildirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre, saldırılarda IŞİD üyesi 2 bin 700'den fazla cihatçı öldürüldü.

Gözlemevi, farklı gruplardan yaklaşık 2 bin 800 muhalifin de öldürüldüğünü kaydetti.