Lavrov: ABD'den İran nükleer anlaşmasına geri dönülmesi konusunda umut verici sinyaller geliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'de Joe Biden yönetiminin İran nükleer anlaşmasıyla ilgili durumu iyileştirme konusunda "umut verici sinyalleri olduğunu" söyledi. Lavrov, anlaşmaya geri dönülmesi konusunda mutabakat sağlama şansı olduğunu belirtti.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Ortadoğu Konferansı'nın özel oturumunda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'de Joe Biden yönetiminin yaptığı açıklamaların Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olarak da bilinen nükleer anlaşmanın kurtarılması açısından umut verici olduğunu söyledi.

Lavrov, "Şu anda, nükleer anlaşmadaki çıkmazın ortadan kaldırılması ve buna paralel olarak kaygıların ele alınmaya başlanması konusunda mutabakat sağlanması açısından Biden yönetiminden umut verici sinyaller geliyor" dedi.

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JCPOA'nın herhangi bir değişiklik yapılmadan BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edildiği haliyle yeniden uygulamaya koyulması taraftarı olduklarını söyleyen Lavrov, buna paralel olarak Körfez bölgesinde güvenlik ve işbirliği sistemine ilişkin müzakere sürecinin de başlatılması gerektiğinin altını çizdi.

ABD’nin 2018’de İran’ın nükleer programıyla ilgili Ortak Kapsamlı Eylem Planı’ndan çekilmesinin ardından Tahran, 2019’da uranyum zenginleştirme ve araştırma çalışmaları ile ilgili taahhütlerini aşamalı olarak geri çekme kararı almıştı. İran, geçen yılın ocak ayında bu süreci tamamladığını açıklamıştı.