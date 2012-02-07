-Lavrov: "Esad, şiddete son verme sözü verdi" MOSKOVA (A.A) - 07.02.2012 - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın "Suriye'deki şiddeti sona erdirme sözü verdiğini" belirtti. Lavrov, Suriye'nin başkenti Şam'da Esad ile "çok faydalı bir görüşme yaptığını" söyledi. Esad'ın "şiddeti sona erdirme sözü verdiğini" söyleyen Lavrov, görüşmeden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'nin Arap Birliği misyonunun genişlemesini istediğini de belirtti. Lavrov, Rusya'nın Arap Birliği planına dayalı çözüme hazır olduğunu ifade etti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Mihail Fradkov'un Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşmek üzere bugün Şam'a gitmişti.