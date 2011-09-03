-Lavaş Çin, ABD ve Hollanda'ya gönderiliyor VAN (A.A) - 03.09.2011 - Tandırda pişirilerek yapılan lavaş ekmek, Van'dan Çin'e, ABD'ye ve Hollanda'ya gönderiliyor. Önceki yıllarda hemen her evin avlusunda bulunan tandırlarda pişirilen ve yufka inceliğinde olan lavaş ekmekler, günümüzde artık kentin ara sokaklarına dağılan küçük iş yerlerinde üretiliyor. Bölgenin geleneksel lezzetleri arasında da yer alan lavaş ekmekler, son yıllarda yurt dışından da talep görüyor. Günde ortalama 2 bin lavaş ekmek pişiren tandır ekmeği ustası Ömer Tabu, bu işin baba mesleği olduğunu belirtti. Van'da tandır ekmeğinin üretildiği ilk iş yerinin 40 yıl önce babası tarafından kurulduğunu anlatan Tabu, ''Daha önce evlerde de yapıldığı için iş yerimiz pek ilgi görmüyordu. Ancak şehirleşmeyle birlikte evlerdeki tandırlar da ortadan kalktı. Bu nedenle iş yerimiz büyük ilgi görmeye başladı'' dedi. Bu ekmeğin uzun süre bayatlamadan tüketilebildiğini ifade eden Tabu, ''İstanbul'da milyonlarca ekmek çöpe gidiyor. Bu ekmeğimiz ise uzun süre bayatlamıyor ve tüketimde de lezzetinden bir şey kaybetmiyor. Buzdolabında, poşet içinde ağzı kapalı bir şekilde saklandığında, yaklaşık 3 ay tüketilebiliyor'' diye konuştu. Izgara çeşitleri, güveç, keledoş, çiğ köfe ve sulu yemeklerin yanında özellikle tercih edilen lavaş ekmeğin, yurt dışında da yoğun ilgi gördüğünü bildiren Tabu, şöyle konuştu: ''ABD, Çin ve Hollanda gibi ülkelere lavaş gönderiyoruz. Buraya gelen yabancılar da bu ekmekten bolca alarak, ülkelerine götürüyor. Uzun süre tüketilebilmesi ve lezzetli olması açısından büyük talep görüyor.''