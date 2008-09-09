Laudrup Moskova'da

Geçtiğimiz sezon Getafe'yi UEFA Kupası'nda çeyrek finale taşıyan Michael Laudrup'un Spartak Moskova'yla anlaştı.
Danimarkalı teknik direktör Michael Laudrup, Rusya temsilcisi Spartak Moskova'nın başarısı için ter dökecek.
Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda sahasında Ukrayna ekibi Dynamo Kiev'e 4-1 yenildikten sonra teknik direktör Stanislav Cherchesov'la yollarını ayıran Spartak Moskova, Michael Laudrup ile anlaştı.
Geçtiğimiz sezon Getafe'nin teknik direktörlüğünü yapan Danimarkalı Laudrup, İspanyol ekibininin UEFA Kupası'nda çeyrek final oynamasında büyük pay sahibi olmuştu.