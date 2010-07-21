-LATİN AMERİKANIN GÜNEYİ DONUYOR ANKARA (A.A) - 20.07.2010 - Latin Amerika ülkeleri, Güney Yarıküre'yi etkileyen kutup soğuklarıyla mücadele ediyor. Paraguay gibi sıcaklığın sıfırın altına düştüğü Bolivya'nın doğusundaki Santa Cruz bölgesinde en az 4, And Dağlarındaki La Paz ve Potosi kentlerinde de 4 kişi hayatını kaybetti. Ülkede yarın için okullar kapatıldı. 4 kişinin tarlalarda soğuktan donmuş bulunduğu Paraguay'da 2 kişi uykusunda soba zehirlenmesinden öldü. Arjantin'de 9 evsiz hipotermiden, 11'i çocuk 33 kişi de uygun olmayan ısınma koşullarından ötürü hayatını kaybetti. Uruguay'da iki evsiz soğuklardan ölürken, şimdiye kadar soğuklardan can kaybının yaşanmadığı Şili'de şiddetli kar yağışı birçok yerleşim bölgesinin dünya ile ilişkisini kesti.