-LATİN AMERİKA'NIN EN UZUN GÖKDELENİ AÇILDI PANAMA (A.A) - 07.07.2011 - Panama'da inşa edilen 70 katlı 284 metre uzunluğundaki lüks otel ve konuttan oluşan Latin Amerika'nın en yüksek binası Amerikalı milyarder Donald Trump tarafından açıldı. Dünyanın en ünlü emlak yatırımcısı Trump dev binanın açılışında yaptığı konuşmada, Latin Amerika'nın en yüksek ve dünyanın en uzun binalarından birisini Pasifik kıyısında inşa ettiklerini söyledi. Kolombiya mimarlık şirketi Arias Serna Saravia tarafından inşa edilen gemi yelkeni şeklindeki yapı, dünyanın en yüksek gökdeleninin (Burc Halife, 828 metre) bulunduğu Dubai ile zaman zaman mukayese edilen Orta Amerika ülkesi Panama'daki emlak patlamasının durumunu ortaya koyuyor. Milyarder Donald Trump'ın oğlu Eric Trumap, 400 milyon dolara mal olan "Trump Ocean Club International Hotel&Tower"ın, Trump zincirinin ABD dışındaki ilk oteli olduğunu belirtirken, binanın açılışı, 64 yaşındaki emlak devinin geçen martta Amerikalıların Panama kanalını hiç karşılığında devretmelerinin "aptallık" olduğunu söylemesinden sonra Panama ile uzlaşma anlamına da geliyor. Panama'nın 1903'teki bağımsızlığından sonra ABD'nin inşa ettiği kanal, 1999'da Panama yönetimine geçmişti. Dev gökdelende bir kumarhane, yüzme havuzları, ticaret merkezleri, lokantalar, sanat galerileri, özel kulübün bulunduğu bir ada ve 4 bin 200 m2'lik bir toplantı salonu bulunuyor. Binada ayrıca 47 süit, deniz manzaralı 900 metrelik bir teras ve Kolombiyalı ressam Fernando Botero'nun iki dev heykeli yer alıyor. Otelde en ucuz oda fiyatı 300 dolar iken apartman daireleri 250 bin ve 1 milyon dolar arasında satılıyor. Panama'da birkaç ay önce de Latin Amerika'nın en büyük iki binası "The Point" (67 katlı, 266 metre) ve "Ocean Two" (246 metre) hizmete girmişti.