Latin Amerika'da ilk gay evliliği

Bu ay başında evlenmek için başvuran ancak bazı engellerle karşılaşan Jose Maria Di Bello’yla Alejandro Freye, Tierra del Fuego valisinin desteği sayesinde yasal olarak evlenmeyi başardı. Eşcinsel evliliğin yasak olduğu Arjantin’de anayasada ‘evliliğin bir erkekle kadın arasında olması’ gerektiği konusunda hüküm bulunmayınca, bu boşluktan yararlanan eyalet valisi Fabiana Rios, çiftin evlenmesi için özel izin çıkardı. İkisi de AIDS’li olan çiftin nikâhı Ushuaia kentinde kıyıldı. 41 yaşındaki Di Bello nikâhtan sonra “Dizlerimin titremesi geçmiyor, bir ilki başardık” diye konuştu. Vali Rios ise “Bu, insan hakları ve toplumsal dışlamayı engelleme konusunda önemli bir ilerleme. Böyle bir olay bizim ülkemizde yaşandığı için de çok mutluyuz” dedi. Evlilik, ülkenin Katolik liderleri arasında büyük tepkiye yol açtı.