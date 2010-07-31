'Latin Amerika'da her an savaş çıkabilir!'

T24

Chavez, VTV televizyonuna yaptığı açıklamada, sınıra hava ve piyade birlikleri konuşlandırdıklarını, halkı rahatsız etmek istemedikleri için bu işlemi sessiz bir şekilde yaptıklarını belirtti.Chavez, "Uribe'nin iktidarda bulunduğu süre içinde her an bir şey yapabilecek durumda bulunduğunu, bunun bir savaş tehdidi olduğunu ve kendilerinin savaş istemediğini" kaydetti.Alvaro Uribe, devlet başkanlığını 7 ağustosta Juan Manuel Santos'a devredecek.Hugo Chavez ayrıca, Kolombiya sınırında yeni bir "askeri bölge" oluşturulduğunu belirtti.Kolombiya Hava Kuvvetlerinden dün yapılan açıklamada da Kolombiya'nın doğu kesimindeki Yopal'da Venezuela sınır bölgesini denetlemeye ve bölgedeki Kolombiyalı militanlarla savaşa yönelik bir hava üssü oluşturulduğu bildirilmişti.Hugo Chavez, Bogota yönetiminin, Kolombiyalı gerilla liderlerinin Venezuela'da olduklarını açıklamasından sonra Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kesmişti.