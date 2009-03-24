Latife Tekin'e gözdağı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gümüşlük Çevre ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen panelde yazar Latife Tekin, soru yöneltmek isteyince gerginlik çıktı. Paneli izlemeye gelen bazı kişiler, Tekin'in üzerine yürüdü, onu dışarı çıkarmak istedi.



‘Gümüşlük'ün ortak çevre sorunları ve Myndos kazıları’ konulu panele konuşmacı olarak, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bahar Türkyılmaz, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu üyesi arkeolog Prof.Dr. Mehmet Akif Işık, Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı ve Myndos Kazıları Başkanı Prof.Dr. Mustafa Şahin, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi ve Türkiye Ekologlar Derneği Başkanı Prof. Dr. Aydın Güney ve Çevre Bakanlığı Dış İlişkiler Dairesi eski Başkanı Nazif Baydar katıldı. Paneli aralarında Mavi Yol Girişimi, mimarlar, Gümüşlük Çevre ve Kültür Sanat Derneği üyelerinin de yer aldığı yaklaşık 300 kişi izledi.



Bakanlık çalışmaları durdurdu



Prof. Dr. Mustafa Şahin, arkeolojik araştırma ve kamulaştırma çalışmaları yapılacağı iddia edilerek, kazıların Bakanlar Kurulu kararı ile son 2 yıldır durdurulduğunu belirterek, ``Bakanlık tarafından gönderilen yazıda 417 parselde bana kazı yapmam için gerekli izinler verilmişti. Çünkü Mehmet Durmaz `Benim arazimde kazı yapın' diye başvuruda bulunmuş. Bu arazide kazı yaptım, daha sonra raporlarımı gönderdim. Ancak sonra kazı çalışmaları iptal edildi. Antik kentteki kazılar da bakanlığın açtığı anlamsız soruşturmalarla durduruldu. Bu nedenle Gümüşlük halkını antik kenti gün ışığına çıkaracak projeye sahip çıkmalarını ve kazıların devam etmesi için mücadele etmeye çağırıyorum'' diye konuştu.



Kazıların devam ettiği arazinin sahibi, bazı silah üretici firmalarının Türkiye temsilcisi olduğu belirtilen Mehmet Durmaz da her türlü kazı faaliyetine izin verdiğini ve hiçbir maddi fedakârlıktan kaçınmayacağını belirtti. Durmaz, “Buradaki tarihin ortaya çıkarılması için tüm gücümle yardım etmeye hazırım. Ancak çıkarılan anlamsız dedikodular, satın aldığım arazilere 5 yıldızlı oteller yapacağım doğru değil. Kültür turizmine hizmet etmekten başka amacımız yok'' dedi.



Yazar Tekin’in üzerine yürüdüler



Durmaz'ın bu konuşmaları üzerine ayağa kalkarak tepki gösteren yazar Latife Tekin söz istedi. Tekin, Durmaz'a ait arazilerin bulunduğu yerin, 3 bin 500 yıllık antik Myndos kentinin kalıntılarının bulunduğu 1'inci derece arkeolojik ve doğal SİT alanı olduğunu ve bu nedenle kamulaştırılması gerektiğini belirtti. Bunun üzerine, arazinin sahibi işadamı Durmaz'ın adamları olduğu iddia edilen bazı kişiler, Tekin'in üzerine yürüyünce gerginlik yaşandı. Dışarıya çıkması istenen Tekin, “Sorumu sorana ve cevabını alana kadar dışarı çıkmayacağım'' diyerek tepki gösterdi. Çıkan gerginlik üzerine bazı kişiler Tekin'in üzerine yürüdü. Çevrecilerin araya girmesi ile olay büyümeden önlendi. Mavi Yol Girişimi üyeleri ve yaklaşık 50 çevreci, yazar Tekin'den özür dilenmemesi üzerine paneli terk etti.



‘Oynanan oyunları bozacağız’



Tekin, “Myndos gibi tarih ve kültür hazinesi ülkenin ortak mirasıdır, kamulaştırılması gerekmez mi? Antik Myndos harabeleri üzerinde köylülerden arsa satın alan ve silah tüccarı kimliğine sahip olan kişi kültür hazinelerinin üzerine konmaya çalışıyor. Bunu da kurduğu vakıf aracılığı ile yapmaya çalışıyor. Myndos kenti üzerinde oynanan oyunları bozacağız, kamulaştırılması için kampanya başlatacağız'' dedi.



‘Her türlü kültür varlığı devletindir’



Tekin'in sorusuna cevap veren Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu üyesi arkeolog Prof. Dr. Mehmet Akif Işık, kazıların devam edebilmesi için, arazi sahibinin rızasının bulunması ya da devlet tarafından kamulaştırma yapılması gerektiğini belirterek, “Toprağın altındaki her türlü hazine ve tarihi eser devletin malıdır, kimseye ait olamaz'' dedi.



Tekin de istediği cevabı aldıktan sonra panel sona ermeden salonu terk etti. (DHA)



