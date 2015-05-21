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Latif Erdoğan'a saldırdığı iddia edilen iki kişi gözaltına alındı

'Akşener kaseti' iddiası ile tepki çeken Latif Erdoğan, saldırıya uğradığını iddia etmişti

21 Mayıs 2015 18:51

Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, MHP İstanbul Milletvekili Meral Akşener'in kasedi olduğu iddiasını dile getiren Latif Erdoğan'ı darp ettiği öne sürülen iki kişi gözaltına alındı.

Kağıthane’de gözaltına alınan şüpheliler, savcılık talimatıyla Emniyet Müdürlüğü’ne getirilmeden adliyeye götürüldü. Şüphelilerin ifadelerinin savcı tarafından alınacağı öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, polis, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Zanlıları yakalamak için başlatılan operasyonlarda onlarca adrese baskın yapıldı. Bugün akşam saatlerinde Kağıthane Sanayi Mahallesi’ndeki bir adrese baskın yapan dedektifler, şüpheliler 31 yaşındaki Mehmet D. ile 24 yaşındaki Oğuz T.’yi gözaltına aldı.

Beşiktaş'ta bulunan bir haber kanalının otoparkında dün gece saatlerinde meydana gelen olayda Latif Erdoğan, asansör önünde fotoğraf çektirme bahanesiyle yanına yaklaşan iki kişinin saldırısına uğradığını öne sürmüştü. Latif Erdoğan, televizyon programına çıkmıştı. Programın bitiminden sonra Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü'ne giden Latif Erdoğan, saldırıyla ilgili ifade vererek iki şüpheliden şikayetçi olmuştu.

 

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