Latif Erdoğan: TSK'da subay ve astsubayların yüzde 90'ı FETÖ'cüdür

Geçmişte Fethullah Gülen'in en yakınındaki isimlerden biri olan Latif Erdoğan, cemaatin MİT aracılığıyla ABD tarafından kurdurulduğunu öne sürdü. Latif Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki subayların yüzde 80 ila 90'ının 'paralelci asker' olduğunu iddia etti.



Yeni Akit Gazetesi köşe yazarı Latif Erdoğan, CNN Türk'te Didem Arslan Yılmaz'ın programına konuk oldu.

Latif Erdoğan, Fethullah Gülen ve kurduğu cemaat için, "Bediüzzaman Said Nursi'nin savunduğu bir cemaat yoktu. Herhangi bir görüş olmadan, sadece Allah'a itaat ederek sürdürdüğü bir hayatı vardı. Gülen, Said Nursi'nin yanından sırf onun düşüncelerine ters bir yapısı olduğu için ayrıldı. Sonra da din kisvesi altında bir cemaat kurdu. Fakat ben de sonradan anladım ki, bu kurulan cemaatin dinle uzaktan yakından alakası yok. Zaten Gülen hiçbir zaman 'Nur talebesiyim' demedi. Risale--i Nur'u kullanmak istedi. Said Nursi'nin ismini bile zikretmedi." ifadelerini kullandı.

"Gülen Cemaati'ni MİT aracılığıyla ABD kurdurdu"

Gülen Cemaati'nin bir dönem MİT teşkilatı tarafından destek gördüğünü belirten Latif Erdoğan, "Bu konuda kesin bir ifade kullanmak istiyorum. MİT, bir dönem Gülen cemaatini destekledi. Cemaati MİT aracılığıyla ABD kurdurmuştur." dedi.

"TSK'nın yüzde 90'ı paralelci asker"

Latif Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde yüzde 80-90 civarından paralelci askerin olduğunu şu sözlerle anlattı, "

“Gülen 90 yılında bana hayatını anlatan tek insandır. Elimde çok döküman ve bilgi var. Çevresiyle ilgili yaptığımız görüşmeler var. TSK’daki yapılanmaları da zannediyorum ki 76 yıllarına dayanan bir süreç ama bireysel bir yapılanma bu. Kurumsal olarak 80’li yıllarda çalışma yaptılar. Yapılanmanın başına bir kişiyi koymaları da 86’dan sonra gerçekleşiyor.



3-4 ay evvel ordu içindeki varlıklarının yüzde 90 dedim. Şu anda ekranda gördüğüm o generallerin, Akın Öztürk hariç hepsini tanıyorum ben.







Talebelik dönemlerinden biliyorum ben, Gülen’in yanına gidip geliyorlardı. Şey var mesela, Hulusi Akar’a, ‘Seni Fetullah Gülen ile görüştürelim’ diyen asker. O Gülen’in talebelerinden birisiydi. Gülen’in yanına cumartesi pazar tatil günlerinde İstanbul’da veya İzmir’de gelip kalan insanlardı.”



"Hüseyin Çelik döneminde MEB'de ciddi yapılanma olduğunu biliyorum"

Latif Erdoğan, Hüseyin Çelik'in Nur talebeleri ile irtibatı olan bir insan olduğunu ileri sürerek, "Harun Tokak, Van imamıyken orada beraber dostane ilişkileri olduğunu biliyorum. O dönemde ciddi bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılanma olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.