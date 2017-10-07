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Latif Doğan konserinde arbede: 2 gözaltı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ(Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Besni İlçesi'nde, şarkıcı Latif Doğan konserinde polislerle tartışan ve alkollü oldukları iddia edilen 2 kişi, biber gazıyla etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı

07 Ekim 2017 15:43

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ(Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN\'ın Besni İlçesi\'nde, şarkıcı Latif Doğan konserinde polislerle tartışan ve alkollü oldukları iddia edilen 2 kişi, biber gazıyla etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.
Besni Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen 19\'uncu Eğitim Bayramı kapsamında şarkıcı Latif Doğan, dün akşam memleketi Adıyaman\'ın Besni İlçesi\'ndeki stadyumda konser verdi. Latif Doğan sahnedeyken alkollü oldukları iddia edilen Ali Y. ve Mehmet Ali Ü. ile polisler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Polislerin biber gazı kullanarak yere yatırdığı 2 kişi, kısa süreli arbedenin ardından kelepçeledikten sonra gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götüren 2 kişi, \'Kabahatler Kanunu\' kapsamında 109\'ar lira idari para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı.


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