Lastik-İş Sendikası Başkanı Sarı'dan 'Güvenlik kamerası görüntüleri montaj' iddiası

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA) - LASTİK- İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan\'ın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından genel başkan olan Alaaddin Sarı, Karacan\'ın öldürülmesiyle ilgili basına servis edilen güvenlik kamerası görüntülerinin montaj olduğunu öne sürdü. Sarı, \"Servis edilen görüntüler, tamamen montaja dayalı görüntülerdir. Hızlı çekim, farklı çekim görüntülerdir. Sanki katil darbediliyormuş gibi bir görüntü verilmeye çalışılmıştır\" dedi.

Abdullah Karacan\'ın silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesinin ardından Lastik- İş Sendikası\'nda yeni genel başkan, genel sekreterlik görevini yürüten Alaaddin Sarı oldu. Kocaeli\'nin Başiskele ilçesindeki otelde basın toplantısı düzenleyen Sarı, Karacan\'ın öldürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Olayın hemen ardından basında yer alan güvenlik kamerası görüntülerinin montaj olduğunu ileri süren Sarı, şunları kaydetti:

\"Kamuoyuna yansıyan yazılara baktığımız zaman, görüntülere baktığımız zaman sanki o katil çok mağdur edilmiş, darbedilmiş gibi ifadeler var. Bu cinayet planlı bir hareket olmamış olsaydı o, \'katil\' dediğimiz insanın kıyafetine bakın; sivil kıyafet ile gelmiş ve bu şekilde temsilcilik odasına gelmiş. Dışarı çıkan, servis edilen görüntüler, tamamen montaja dayalı görüntülerdir. Hızlı çekim, farklı çekim görüntülerdir. Sanki katil darbediliyormuş gibi bir görüntü verilmeye çalışılmıştır. Buradan da suç duyurusunda bulunuyorum. Bu görüntüleri, bu katilin ifadesini, nasıl oluyor da Türkiye\'de, bu hukuk sisteminde, basına kim servis ediyorsa da savcıları bununla alakalı göreve davet ediyorum. Böyle bir şey olmaz, bu kadar ucuz olmaması lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğüne dün inanıyoruz, bugün de inandık, yarın da inanacağız. Ama bu görüntüleri servis edenlerden de davacı olacağımızı bilmenizi isteriz. Bu görüntüleri karalama kampanyası şeklinde topluma yayanları da dava edeceğiz. Bu kadar ucuz olamaz. Biz genel başkanımızı kaybettik, bir değerimizi kaybettik.\"

\'OLAY PLANLI\' İDDİASI

Abdullah Karacan\'ın planlanmış cinayete kurban gittiğini savunan Alaaddin Sarı, şöyle konuştu:

\"Katil oraya gelmeden önce genel başkanı ibadetini yaparken görüyor ve koşarak gidip yerden bir şey alıyor. Daha sonra bu aldığı şeyin bıçak olduğu ortaya çıkıyor. Arkadaşlarımızdan duyduğumuz ifade, bu olayın planlı olduğunu göstermektedir. Bir sürü dostumuz var, düşmanımız var. Dolayısıyla can güvenliğiyle alakalı kanunun bize vermiş olduğu yetkilerle müracaat etmişizdir, silah almışızdır. Ben şahsen silahlı olduğum zaman, silahımı güvendiğim bildiğim yerde kenara koyarım, ibadetimi yapacaksam o şekilde yaparım. Bu da çok normaldir. Evime gittiğim zaman silahla namaz mı kılınır? Temsilcilik odasında silah belindeyken namaz mı kılınır? Dolayısıyla çıkarırız silahı, çekmeceye koyarız, ondan sonra namazımızı kılarız. Ben şahsen böyle yapıyorum. Genel başkanım da aynı şeyi yaptı. Silahını çıkardı, masanın arasına koydu. Ama bu arkadaşı sakinleştirmek ve bu arkadaşı bir şekilde tutabilmekle alakalı orada büyük bir mücadele yaparken, o mücadele esnasında planlı ve programlı olduğu için o silahı alarak orada iki arkadaşımızın yaralanmasına neden oldu. Orada bir mücadele oldu. Silahı aldıktan sonra temsilci arkadaşlarımız müdahale ettiler. Bu noktada bu katili kim savunuyorsa belki birilerinin başkana bir gıcığı vardır, onlar da potansiyel suçlu konumuna düşüyorlardır. Şu saat itibarıyla onun için savcıları göreve davet ediyorum. Biz bu kadar, bu millet bu kadar haysiyetini, şerefini düşürmemiştir. Böyle bir şey olmaz. Kızabilirsin, bilmem ne yapabilirsin ama katili haklı bulamazsın. Böyle bir dünya yok. Böyle bir millet değiliz biz, olamayız da. Bunu savunanlar, karalayanlar katille eş değerdedir. Bu kadar net ve bu kadar açık.\"

\'MOBBİNG İDDİASI KÜLLİYEN YALAN\'

Sendikada işçilere mobbing uygulandığı yönündeki iddialar sorulan Genel Başkan Sarı, \"Bu iddialar, tabi külliyen yalan olan iddialardır. \'Mobbing\' diye bir şey yoktur. Lastik- İş Sendikası\'nda böyle bir kavram yoktur; ama takdir edersiniz ki lastik fabrikalarında yaş ortalaması şu anda 28\'e çıktı. Orada uzun süre çalışan arkadaşlarımızın, aynı departmanda uzun süre çalışmasından dolayı el melekelerinin yavaş yavaş düşmesiyle alakalı geri dönüşler olur. Bu geri bildirimler olduğu takdirde bu arkadaşların, işverenin, sendikanın ve hatta temsilci arkadaşlarımızın birlikte oturarak aldığı kararlar vardır. O kararlar, o arkadaşlarımızın sağlığıyla alakalı ve o arkadaşın o işi yapabilirliğiyle ilgili kararlardır. Aksi takdirde o işletmede o arkadaş sadece bir işte çalışıyor olsa orada verimlilik düşmeye başladığı takdirde o arkadaşın yarınlarda iş akdinin feshiyle sonlanmaması için bu kararlar alınır. Bu mobbing değildir. Özellikle bölüm değişikliği ile ilgili kararlar her iş yerinde olduğu gibi buralarda da olmak zorundadır ve öyle olur\" diye konuştu.



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