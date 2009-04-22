Lastiği patlayan uçak İstanbul'a sorunsuz indi

Londra - İstanbul seferini yapan British Airways'a ait tarifeli yolcu uçağının, Heatrow Havalimanı'ndan kalkış yaparken lastiği patladı. Pilotun tercihi doğrultusunda kalkış yaptığı havalimanına geri dönmeyen uçak, İstanbul Atatürk Havalimanı'na sorunsuz indi.



Heatrow Havalimanı'ndan 122 yolcusu ve 7 mürettebatıyla havalanan British Airways'a ait BA-680 sefer sayılı Airbus A-320 tipi yolcu uçağının, kalkışı sırasında arka sol iç lastiği patladı. Geri dönmesi gereken uçak, kaptan pilotun tercihi doğrultusunda uçuşuna devam etti.



Uçağın kokpit ekibi, Türk hava sahasına girdikten sonra Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile temasa geçerek bilgi verdi. Bunun üzerine havalimanında geniş güvenlik önlemi alındı, itfaiye ve ambulanslar apronda hazır olarak beklemeye başladı. Uçak, saat 23.35'te patlak lastiğiyle havalimanına sorunsuz bir şekilde iniş yaptı.



Uçağın kaptan pilotunun, yetkililere, ``Uçaktaki yakıt ile birlikte ağırlık, geri dönüp zorunlu iniş yapmayı riskli kılıyordu. Bu nedenle İstanbul'a kadar uçağın yakıtını tüketip daha hafif bir yükle iniş yapmanın daha doğru olacağını düşündüm'' açıklamasında bulunduğu belirtildi.



Dış Hatlar Terminali 210 nolu körüğe yanaşan uçağın, patlayan lastiğinin değiştirilmesinin ardından sabah uçuşa hazır olacağı belirtildi. (DHA)

