Las Vegas'taki katliamda hayatını kaybedenlerin hikâyeleri

ABD, tarihinin en büyük silahlı saldırısına hedef oldu. Las Vegas'ta düzenlenen Route Müzik Festivali'nde bulunanların üzerine açılan ateş sonucu en az 59 kişi hayatını kaybetti, 527 kişi yaralandı. Saldırıyı, terör örgütü IŞİD üstlendi, ancak ABD tarafından yapılan açıklamada saldırganın herhangi bir örgütle bağlantısının olduğuna dair kanıt bulunmadığı açıklandı.

Olay sırasında mesaide olmayan bir polis memuru ölenler arasındaydı. Las Vegas Review Journal'e konuşan bir arkadaşı polis memurunu, geçmişte orduda da görev yapan ve gençlere futbol koçluğu görevini de yürüten 34 yaşındaki Charleston Hartfield olarak tanımladı.