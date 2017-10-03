T24 LogoT24 Logo
Dünya

Las Vegas'taki katliamda hayatını kaybedenlerin hikâyeleri

ABD tarihinin en büyük silahlı saldırısında en az 59 kişi öldü, 527'den fazla yaralı var

03 Ekim 2017 16:39

ABD, tarihinin en büyük silahlı saldırısına hedef oldu. Las Vegas'ta düzenlenen Route Müzik Festivali'nde bulunanların üzerine açılan ateş sonucu en az 59 kişi hayatını kaybetti, 527 kişi yaralandı. Saldırıyı, terör örgütü IŞİD üstlendi, ancak ABD tarafından yapılan açıklamada saldırganın herhangi bir örgütle bağlantısının olduğuna dair kanıt bulunmadığı açıklandı. 

Olay sırasında mesaide olmayan bir polis memuru ölenler arasındaydı. Las Vegas Review Journal'e konuşan bir arkadaşı polis memurunu, geçmişte orduda da görev yapan ve gençlere futbol koçluğu görevini de yürüten 34 yaşındaki Charleston Hartfield olarak tanımladı.

ETİKETLER

las vegaskatliamen az 59 ölüABDölenlerin hikayeleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24