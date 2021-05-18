Las Vegas'ta striptiz kulübünde Koronavirüs aşısı yapılacak

T24 Dış Haberler

ABD'nin eğence sektörüyle ünlü Las Vegas kentinde bir striptiz kulübünde geçici olarak Koronavirüs aşıları yapılacak.

Clark Bölgesi'nde bu hafta sonu aşılama merkezleri yerine şehrin çeşitli noktalarına açılacak geçici aşı klinikleri aşılama yapacak. Afrika Günü kutlamalarına ufak bir klinik kurulacak ve katılımcılar isterlerse burada aşı yaptırabilecek.

Aşılama için klinik açılacak yerler arasında bir itfaiye istasyonu ve Omar Haikal İslam Akademisi de bulunuyor.

Açıklanan noktalar arasında en dikkat çeken yer ise The Hustler striptiz kulübü oldu. İsteyenler cuma günü 16.00-19.00 arasında burada Koronavirüs aşısı yaptırabilecek.