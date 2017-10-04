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Las Vegas saldırısı sonrası ABD'de, 'bireysel silahlanma' tartışılıyor

"Artık bir şeyler yapma zamanı geldi"

04 Ekim 2017 11:38

Las Vegas’ta en az 59 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından Demokrat çevreler, bireysel silahlanmaya sınırlandırmalar getirilmesi çağrılarını yineliyor. Beyaz Saray ise, silah kontrolunu tartışmanın şimdi zamanı olmadığını belirtiyor.

Amerikanın Sesi'nde yer alan habere göre, önceki başkanı Barack Obama, bu tür kitlesel saldırılardan sonra sürekli olarak bireysel silahlanmayla ilgili yasaların sıkılaştırılması çağrıları yapardı. Ancak kendisini silah sahipleri ve güçlü silah lobisinin dostu olarak gösteren ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada bireysel silahlanma konusuna girmedi. Bunun yerine Amerikan halkına ‘birlik olma zamanı’ mesajı veren Trump, konuşmasında daha ziyade kurbanların acılarını paylaşan ifadelere yer verdi.

Demokratlar bireysel silahlanmayı sınırlandırma konusunda bir adım atması için Kongre’ye çağrılarını bir kez daha gündeme getirdi.

Senatör Chris Murphy, Las Vegas saldırısının ardından Kongre’nin artık birşeyler yapma zamanının geldiğini söyledi.

Ateşli silahlarla kitlesel saldırıların Amerika’da “salgın” haline geldiğini belirten Demokrat senatör, Kongre üyelerine silah endüstrisinden “korkmama” çağrısında bulundu.

Arizona’da 2011 yılında düzenlediği bir miting sırasında uğradığı silahlı saldırıda yaralanan eski Kongre üyesi Gabrielle Giffords da bugün eşi Mark Kelly’yle birlikte Kongre’ye gelerek, “duaların yeterli olmadığını, ölümcül silahların yanlış ellerden alınması için Kongre’nin yasa geçirmesi gerektiğini” vurguladı. Eşi Kelly de, “Amerikalıların, başkanımızın dualarından fazlasına ihtiyacı var. Onun planlarına ihtiyacımız var” dedi. Kelly, silah şiddeti konusunda çözüm önerileri geliştirmek üzere komisyon kurulması çağrısı yaptı.

Las Vegas’taki saldırı, Kongre’de çoğunluğu oluşturan Cumhuriyetçilerin silah yasalarını sıkılaştırmak bir yana, daha da gevşetmeyi öngören tasarılarının akıbetini belirsizliğe soktu. Tasarıda, susturucular üzerindeki düzenlemelerin yumuşatılması ve silahların başka eyaletlere taşınmasını kolaylaştıran bazı maddeler yer alıyor.

Hillary Clinton’dan susturucu uyarısı

Son başkanlık seçimlerinde Trump’ın rakibi Hillary Clinton Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, “Silah lobisinin kolaylaştırmak istediği şekilde, saldırganın bir de susturucusu olsaydı meydana gelecek ölümleri düşünün. Üzülmemiz yeterli değil. Siyaseti bir kenara bırakabiliriz ve bırakmalıyız, silah lobisine karşı durmalıyız ve bunun bird aha olmasını önlemek için birlikte çalışmalıyız” diye yazdı.

Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden da, yine Twitter üzerinden, “Silah şiddetinin aileleri birbirinden ayırmasına daha ne kadar izin vereceğiz? Artık yeter. Kongre ve Beyaz Saray, hayatları kurtarmak için şimdi harekete geçmeli. Hareketsizliğin hiçbir bahanesi yok” şeklinde mesaj paylaştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders ise günlük basın brifinginde konuyla ilgili sorular üzerine, bireysel silahlanma konusunda siyasi bir tartışma yürütmenin şu anda “yeri ve zamanı olmadığını” söyledi.

Sanders, Başkan Trump’ın saldırının kurbanlarına odaklandığını belirterek, şimdi “ülkeyi birleştirme zamanı olduğunu” kaydetti.

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