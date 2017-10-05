Las Vegas saldırganının sevgilisi: Saldırı planladığına dair hiçbir işaret vermedi

Las Vegas'ta ABD tarihinin en kanlı silahlı saldırısını gerçekleştiren Stephen Paddock'un kız arkadaşı Marilou Danley, sevgilisinin "böyle korkunç bir şeyin olacağını dair herhangi bir işaret vermediğini" söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Las Vegas'taki bir müzik festivali sırasında Mandalay Bay otelinin 32. katından insanların üzerine ateş açarak 58 kişiyi öldüren Paddock'un kız arkadaşı Marilou Danley, FBI tarafından yapılan sorgusunda, sevgilisinin böyle bir katliamı gerçekleştireceğine dair hiçbir işaret görmediğini söyledi.

Danley, "Stephen Paddock'u kibar ve sessiz bir adam olarak biliyordum. Böyle korkunç bir şeyin gerçekleşeceğine dair bana hiçbir şey söylemedi ve herhangi bir davranışta bulunmadı" dedi.

64 yaşındaki Paddock saldırıyı gerçekleştirdiği sırada Danley ülke dışındaydı.

Danley, Paddock kendisine ailesini ziyaret etmesi için bilet aldığından dolayı Filipinler'e gittiğini söyledi.

​Paddock'un para verdiğini de belirten Danley, bunun kendisine ve ailesine ev almak için olduğunu dile getirdi:

"Minnettardım ama dürüst olmak gerekirse endişelendim. İlk önce beklenmedik bir memleket ziyareti ardından da para, benden ayrılma şekli gibiydi. Herhangi birine karşı şiddet planladığını asla anlamadım."

"Canlı olarak kaçmayı planlamış olabilir"

Las Vegas Polis Departmanı Şerifi Joseph Lombardo, saldırının ardından otel odasında intihar eden Paddock'un aslında canlı olarak kaçmak için plan yapmış olabileceğini söyledi. Lombardo, söz konusu ihtimale dair buldukları kanıtın ne olduğunu açıklamadı.

Yetkililer hala Paddock'un saldırı için motivasyonunun ne olduğunu bulamazken, FBI müdür yardımcısı Andrew McCabe şimdiye kadar saldırganı tetikleyen sebebin ne olduğuna dair bir kanıt bulunmamış olmasının kendisine şaşırttığını dile getirdi.