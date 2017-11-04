T24 LogoT24 Logo
Spor

Las Palmas antrenmanında kavga

10 haftada 8 mağlubiyet alan Las Palmas 6 puanla düşme potasında yer alıyor

04 Kasım 2017 19:05

La Liga'da geride kalan 10 haftada topladığı 6 puanla düşme hattında yer alan Las Palmas'ta gerginlik bitmiyor. Antremanda Loic Remy'nin, Oussama  Tannane'ye top fırlattığı, bunun üzerine ikilinin kavga ettiği öğrenildi.

Geçtiğimiz ay teknik direktör Manolo Marquez ile yolları ayırmasına karşın kötü gidişatı değiştiremeyen ve çıktığı son 6 lig maçında puan dahi alamayan Kanarya Adaları temsilcisi, şimdi de iki golcü oyuncusunun antrenmanda kavg etmesiyle gündeme geldi.

AS Gazetesi'nde yer alan habere göre, Las Palmas'ın geçtiğimiz gün yapılan antrenmanı sırasında Remy ile Tannane arasındaki tartışmanın daha sonra kavgaya dönüştüğü ifade edildi.

Antrenmanın ilk bölümünde gerçekleşen ısınma hareketleri sırasında Remy'nin Tannane'ye top fırlattığı, bunun üzerine ikilinin kavga ettiği belirtildi.

Las Palmas'ın sezon başında Chelsea'den bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Loic Remy'nin ligde 4 golü bulunurken, Saint-Etienne'den kiralanan Oussama Tannane ise henüz golle tanışamadı.

ETİKETLER

Las PalmasLa ligaKavgaRemyTannane

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24