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Spor

Larsson, Portekiz karşısında yok

08 Ekim 2008 03:00


İsveç'in deneyimli oyuncusu Henrik Larsson'un Cumartesi günü Portekiz karşısında forma giyemeyeceği açıklandı. 


İsveç'in kaptanı ve deneyimli oyuncusu Henrik Larsson'un geçirdiği sakatlık nedeniyle Cumartesi günü Portekiz karşısında forma giyemeyeceği açıklandı.

İsveç Milli Takımı'nın doktoru Anders Valentin yaptığı açıklamada "Larsson'un ki gibi sakatlıkarın düzelmesi bir kaç hafta alabiliyor. Larsson'un Cumartesi günü oynayabilmesi için bir mucize bile yeterli olmaz" diye konuştu.

Teknik direktörü Lars Lagerback ise Larsson gibi başka bir forvet oyuncusuna sahip olmadıklarını ve eksikliğini hissedeceklerini belirterek bu durumdan memnuniyetsizliğini dile getirdi.

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