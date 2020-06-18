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Spor

Larkin sözleşmeyi uzattı, zammı kaptı!

18 Haziran 2020 10:51

Anadolu Efes, ABD'li yıldızı Shane Larkin ile iki yıllık sözleşme yenilerken, ücretine de özel bir zam yapıldı.

Geçen sezon içinde Türk vatandaşlığına geçen Larkin, Türkiye Basketbol Federasyonu ile görüşmeleri sırasında ücret talep etti.

TBF'nin bütçesi buna elvermezken devreye Anadolu Efes girdi. Lacivert-beyazlılar, geçen sezon 2.5 milyon dolara oynayan Larkin'e, Milli Takım formasını giyecek olmasını da göz önünde bulundurarak 750 bin dolar (5 milyon 130 bin TL) zam yaptı ve yıllık 3 milyon 250 bin dolardan (22 milyon 235 bin TL) iki yıllık sözleşme imzalandı.

Shane Larkin'in sözleşmesinde NBA opsiyonu ise açık. Ancak yıldız basketbolcu NBA'den bir takımla anlaşması halinde Anadolu Efes'e de 1.5 milyon dolar ödeyecek. 

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