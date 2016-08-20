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Kültür-Sanat

Lara Fabian'dan 15 Temmuz mesajı: Ruhu yaralı bu güzel ulusa...

Fabian mesajında, darbe girişiminin Türkiye'deki güzelliklerin üzerine gölge düşürmeyeceğini söyledi

20 Ağustos 2016 16:10

EXPO 2016 Antalya'da konser verecek Belçikalı şarkıcı Lara Fabian, 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle sosyal medya hesabından Türkiye'ye destek mesajı paylaştı. Fabian mesajında " Ruhu yaralı bu güzel ulusa küçük bir katkı" ifadesini kullandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde bin 121 dönüm üzerine kurulan EXPO 2016 Antalya'da, 24 Ağustos'ta konser verecek Fabian, yaklaşık 1 milyon 200 bin takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk halkının yanında olduğunu bildirdi.

EXPO'daki konseri öncesinde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, ücretsiz gerçekleştireceği konser için "Ruhu yaralı bu güzel ulusa küçük bir katkı" ifadelerini kullandı.

"Je T'aime" (Seni seviyorum) parçasıyla tanınan Fabian, sosyal medya hesaplarında EXPO 2016 Antalya konser afişinin altında "Antalya... Türkiye, bu konserin girişi ücretsiz, bu güzel ulusun yaralı ruhunu iyileştirmek için küçük bir katkı. Antalya şehrine ve EXPO 2016 Antalya yetkililerine bunu mümkün kıldıkları için çok teşekkürler" paylaşımında bulunarak, kalp sembolü koydu.

EXPO 2016 Antalya'da 9 Eylül Cuma günü konser verecek şarkıcı Sir Elton John da, EXPO 2016 Antalya Ajansına gönderdiği mektubunda, FETÖ'nün darbe girişiminin demokrasi ve özgürlük ortamını bozmak için yapıldığını ve bunun Türkiye'deki güzelliklerin üzerine gölge düşüremeyeceğini ifade etmişti.

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Lara FabianEXPO 2016Antalya

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