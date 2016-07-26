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Kültür-Sanat

Lara Fabian Türkiye'ye geliyor

Lara Fabian, Çeşme ve İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak

26 Temmuz 2016 21:47

Lara Fabian, son albümü ‘Ma vie dans la tienne’in tanıtım turnesi kapsamında Türkiye'ye gelecek. Fabian, Piu Live ve 73 Organizasyon işbirliği ile 26 Ağustos'ta Çeşme Açıkhava Tiyatrosunda sahne alacak.

Fabian, 8 Aralık'ta da İstanbul Zorlu PSM'de konser verecek. Albümü 20 milyonun üzerinde satılan ve ‘I will Love Again’ ve ‘Je’Taime’ gibi parçalarıyla bilinen ünlü şarkıcı Fabian'ın Aralık konserinin biletleri de yakında Biletix'ten alınabilecek.

 

Lara Fabian kimdir?

 

1988'de 33. Eurovision Şarkı Yarışması’nda Lüksemburg’u temsil etmiş ve 'Croire' adlı parçayla 4. olmuştu.

1991-2013 yılları arasındaki dizi ve filmlerde 13 şarkısıyla yer alan sanatçı, 2002 yılında ise ‘Final Fantasy’ filmi ile World Soundtrack Awards’ta, "en iyi film müziği" ödülüne layık görülmüştü.

Fabian ayrıca 2014'te Mustafa Ceceli ile sözleri Sezen Aksu tarafından yazılan ‘Al Götür Beni’ adlı parçanın düetini seslendirmişti.

 

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