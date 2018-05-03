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Laptop hırsızı kamerada

    Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ'de bir kişi otomobilden laptop çaldı

03 Mayıs 2018 16:31

 

 

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ\'de bir kişi otomobilden laptop çaldı. O anları güvenlik kameraları kaydetti. 
Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayı Şişli\'de yaşandı. Bir süre otomobilin yanında bekleyen hırsız caddeden kimsenin geçmediği sırada harekete geçti. Otomobilin camını kıran hırsız iki laptopla kayıplara karıştı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri olayı C.K.\'nın gerçekleştirdiğini belirledi. C.K. polis operasyonuyla yakalandı, çıkarıldığı mahkemece de tutukladı. 

(FOTOĞRAF)

 

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