Barcelona'da bir hafta önce başkan seçilen Joan Laporta'nın başkanlığı tehlikede.

Katalan kulübünün finans departmanındaki güçlü isimlerinden Jaume Giro görevinden istifa etti. Barça'nın mali yapısını düzeltmesi beklenen Giro, 'ekonomi dehası' olarak görülüyordu. Eski bir banka yöneticisi olan Giro, sadece kişisel varlıkları ile kurula önemli miktarda para yatırmakla kalmadı, aynı zamanda kulüp kaynağı adına çeşitli bankalarla görüşüyordu.

Kurul, kulüp bütçesinin yüzde 15'i olan yaklaşık 125 milyon Euro'yu Profesyonel Futbol Ligi'ne bildirememesi halinde Laporta'nın başkanlığı onaylanmayacak.

Futbolcularının ve teknik kadronun maaşlarında kesinti yapan Barcelona'nın 2018-2019 sezonunda 217 milyon Euro olan kulüp borcu bir sezonda yüzde 55,5 artarak 488 milyon Euro'ya çıkmıştı.