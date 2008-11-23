Laodikya tarihe ışık tutuyor

Denizli'de 6 yıldan bu yana sürdürülen kazı çalışmaları sonunda İncil'de adı geçen yedi kutsal kentten biri olan Laodikya'nın önemli bir bölümü ortaya çıkarıldı. Kazı çalışmalarında önemli tarihi eserler bulundu.



Pamukkale Üniversitesi tarafından Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında bu yıl A Evi'nin duvarında 5'inci Yüzyıl'a ait olduğu tespit edilen orijinal İncil'den alıntı pasajlar yazılı renkli freskler bulundu. Freskler koruma altına alınıp, duvarların etrafı sağlamlaştırıldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, orijinal İncil'den pasajlar bulunan fresklerin detaylı olarak incelendikten sonra uluslararası bir bilim dergisinde yayınlanacağını ve uluslararası bir panelde sunumunun yapılacağını söyledi. Prof. Dr. Şimşek, pasajların günümüzdeki İncil ile 5'inci Yüzyıl'daki İncil'in karşılaştırılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.



Laodikya kazılarında 14 akademisyen, 15 arkeolog, altı restoratör, iki antropolog, 85 öğrenci ve 47 işçinin görev yaptığını, bu yıl çeşitli kurumlardan kazılar için 450 bin YTL kaynak sağlandığını belirten kazı başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, bu yılki kazı çalışmalarının 15 Kasım'da sona erdiğini söyledi. Laodikya'da 6 yıl süren kazı çalışmalarında önemli aşama kaydettiklerini anlatan Prof. Dr. Şimşek, ``Laodikya, dünyanın gezip gördüğü, her yıl yapılan kazı ve restorasyonların heyecanla takip edildiği, Denizli'nin turizm gelirlerine katkıda bulunan ve tanınmasını sağlayan, ülkemizin en önemli ören yerlerinden biri. İnanç turizmi için büyük önem taşıyan antik kent artık yabancı turistlerin de uğrak yerlerinden biri oldu. Uyuyan dev uyandı'' dedi.



Ticaret ve inanç merkezi



Kazı çalışmalarının bu yıl Doğu Bizans Kapısı ve kuleleri, A Evi, A Tapınağı, Korint Tapınağı ve Kuzey Bazilikası, Asapos Tepesi, Kuzey Tiyatrosu, kuzeybatı, kuzeydoğu ve kuzey nekropolünde yapıldığını, ayrıca kazıda değişik sektörlerde çıkarılan pişmiş toprak, metal, sikke, kemik, fildişi malzemelerin restorasyonları, temizlik ve koruma çalışmaları yapıldığını anlatan Prof. Dr. Şimşek şunları söyledi:



"A Evi, Kuzey Nekropolü avlulu mezar kompleksi, Doğu Bizans Kapısı Kuzey Kule içinde yer alan freskler sağlamlaştırılıp, koruma önlemleri alındı. Doğu Bizans Kapısı, Kuzey ve Güney kalelerinin restorasyonları tamamlandı. Doğu Bizans Nymphaeumu (anıtsal çeşme yapısı) kazı, restorasyonu tamamlandı. Bu yıl yaptığımız kazılarda çok önemli tarihi eserleri gün yüzüne çıkardık. Bunlardan en önemlisi de A Evi'nde yaptığımız çalışmada duvarda 5'inci Yüzyıl'a ait orijinal İncil'den pasajların yazılı olduğu fresklerdi. Bu freskler Laodikya'nın döneminin en önemli ticaret ve inanç merkezlerinden biri olduğunu da kanıtlıyor. Bu freskleri detaylı olarak inceleyip uluslararası platformda duyuracağız.''



Prof. Dr. Şimşek, bu yıl Erken Bizans Çeşmesi'nin kazısı, koruması ve restorasyonun tamamlandığını, A Evi'ndeki kazı çalışmalarında bol miktarda terazi, gram ve sikke gibi alışverişle ilgili malzemelerin bulunduğunu, Tapınak A'da frizlerdeki barok tarzdaki ranke süslemeleri, horoz kabartmaları, bereket boynuzları, balıklar, bitkilerin bulunduğunu, mermer taban döşemelerinin sağlamlaştırıldığını söyledi. Asapos Tepesi'nde yapılan kazılarda ana toprağa kadar ulaşıldığını, Laodikya'da Geç Kalkolitik dönemlerde iskanın varlığını ortaya koyduğunu söyleyen Prof. Dr. Şimşek, nekropollerde yapılan kazılarda da 87 mezarın ortaya çıkarıldığını belirtti.