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Laodikya Antik Kentindeki yangın söndürüldü DENİZLİ (A.A)

29 Ağustos 2011 06:34

-Laodikya Antik Kentindeki yangın söndürüldü DENİZLİ (A.A) - 29.08.2011 - Denizli'nin 6 kilometre doğusundaki Goncalı Mahallesi yakınlarında yer alan Anadolu'nun en büyük antik kentlerinden Laodikya Ören Yeri'nde çıkan yangın söndürüldü. İncil'de adı geçen 7 kiliseden birinin bulunduğu antik kentin birçok yerinde birden ot yangını olarak başlayan ve sit alanının büyük bir kısmını etkisi altına alan yangın, Denizli Belediyesinin 20 itfaiye ekibi ve Denizli Orman Bölge Müdürlüğünden çok sayıda aracın katılımıyla yaklaşık 3 saatte söndürüldü. Denizli Vali Vekili Halil İbrahim Ertekin, Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan ve Denizli Emniyet Müdürü Atilla Çınar'ın da incelemelerde bulunduğu antik kentteki yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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