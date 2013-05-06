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Kültür-Sanat

Lana Del Rey 7 Temmuz'da İstanbul'a geliyor

İstanbul’a önümüzdeki günlerde gelecek dünyaca ünlü gruplar ve şarkıcılar arasına Lana Del Rey de eklendi

06 Mayıs 2013 19:02

Justın Bieber’ı geçen hafta ağırlayan İstanbul’a önümüzdeki günlerde gelecek dünyaca ünlü gruplar ve şarkıcılar arasına Lana Del Rey de eklendi.
 
Konserin organizasyonunu üstlenen Unilife’ın patronu Özgür İpekçi, Del Rey’in 7 Temmuz’da Maçka Küçükçiftlik Park’ta hayranlarıyla buluşacağını söyledi.
 
Mayıs ayı içerisinde Depeche Mode ve Rihanna’nın konserlerinin ardından bu yaz Lana Del Rey’le birlikte Snoop Dogg, Iron Maiden, Roger Waters, Alica Keys, Bryan Ferry gibi yıldızlar yaz boyunca İstanbul’da müzikseverlerle buluşacak.

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