-LAMPEDUSA'DA KAÇAK GÖÇMEN TRAJEDİSİ FLORANSA (A.A) - 06.04.2011 - İtalya'nın Lampedusa adasına ulaşmaya çalışan kaçak göçmen teknelerinden birinin Akdeniz'de alabora olması tam bir trajediye neden oldu. Tunus'a 138 kilometre uzaklıkta bulunan ada, Kuzey Afrika ülkelerinde başlayan isyan hareketleri nedeniyle yılın başından bu yana göç almakta. Uzmanlar, bu dönemde adaya, 2 bin 500'ü Libyalı, geri kalanı da Tunuslu olmak üzere 25 bin 800 mültecinin geldiğini belirtiyor. Aralıksız göçmen akınına uğrayan Lampedusa'ya bu sabaha karşı içinde 300 kişi olduğu tahmin edilen bir göçmen teknesinin alabora olduğu haberi geldi. İtalyan sahil güvenlik birimlerinin adanın 40 mil açıklarında yaptığı arama kurtarma çalışmalarında 51 kişi kurtarılırken, 20 kişinin de cesedine ulaşıldığı bildirildi. Kurbanlar arasında çok sayıda çocuk ve kadının yer aldığı kaydedildi. Kayıp sayısının da bir hayli fazla olduğu ancak tam sayının bilinemediği ifade edildi. Arama-kurtarma faaliyetlerine katılan sahil güvenlik helikopterleri pilotlarından biri, ''Teknenin alabora olduğu yerde, onlarca ceset gördüm. Maalesef, aralarında küçük vücutlarıyla dikkat çeken çocuklar da vardı'' şeklinde konuştu. Bu arada, İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi son yaşanan gelişmeler doğrultusunda tekrar adaya gitmeye karar verdiğini açıkladı. Geçen hafta adayı ziyaret eden Berlusconi, gelişmeleri yerinde takip etmek istediğini belirtti. Başbakan Berlusconi, hafta başında kaçak göçmen sorununa bir çözüm bulmak için İçişleri Bakanı Roberto Maroni ile Tunus'a gitmişti. Tunus'ta biri dizi görüşmelerde bulunan ve kaçak göçmen konusuyla ilgilenmek üzere teknik kurul oluşturulmasını sağlayan İçişleri Bakanı Roberto Maroni, yarın Temsilciler Meclisi'ndeki oturumda milletvekillerine bilgi verecek.