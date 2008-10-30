Lampard'a destek içerden

İngiltere Premier Lig kulüplerinden Chelsea'nin teknik direktörü Luis Felipe Scolari, "2008 Yılının En İyi Futbolcusu" anketinde, oyunu İngiliz futbolcu Frank Lampard için kullanacağını açıkladı.



Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) internet sitesinde yer alan habere göre, Scolari, Chelsea'nin Hull City'ye 3-0 üstünlüğüyle biten maçta gösterdiği performans nedeniyle, Lampard'ın "2008 Yılının En İyi Futbolcusu" seçilmesini istedi.



FIFA Futbol Komitesi uzmanlarınca belirlenen, 23 "Yılın En İyi Futbolcusu" adayı arasından, Lampard'a oy vereceğini ifade eden Scolari, şunları kaydetti:



"Lampard'dan gelen ilk gol şahaneydi. Sadece, Frank Lampard gibi bir oyuncunun atabileceği türdendi. Yalnız onun kalitesindeki bir oyuncu böyle bir gol atabilir.



Diğer oyuncular, topa öyle dokunamaz veya zekaları buna yetmez. Hayatım boyunca gördüğüm en iyi gollerden biriydi. Lampard, oyun boyunca da çok iyi oynadı, terlemek nedir bilmedi. Takımda aynı performansı gösteren başka oyuncu görmedim."

