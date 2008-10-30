T24 LogoT24 Logo
Spor

Lampard'a destek içerden

Luis Felipe Scolari, "2008 Yılının En İyi Futbolcusu" anketinde, oyunu İngiliz futbolcu Frank Lampard için kullanacağını açıkladı.

30 Ekim 2008 02:00

İngiltere Premier Lig kulüplerinden Chelsea'nin teknik direktörü Luis Felipe Scolari, "2008 Yılının En İyi Futbolcusu" anketinde, oyunu İngiliz futbolcu Frank Lampard için kullanacağını açıkladı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) internet sitesinde yer alan habere göre, Scolari, Chelsea'nin Hull City'ye 3-0 üstünlüğüyle biten maçta gösterdiği performans nedeniyle, Lampard'ın "2008 Yılının En İyi Futbolcusu" seçilmesini istedi.

FIFA Futbol Komitesi uzmanlarınca belirlenen, 23 "Yılın En İyi Futbolcusu" adayı arasından, Lampard'a oy vereceğini ifade eden Scolari, şunları kaydetti:

"Lampard'dan gelen ilk gol şahaneydi. Sadece, Frank Lampard gibi bir oyuncunun atabileceği türdendi. Yalnız onun kalitesindeki bir oyuncu böyle bir gol atabilir.

Diğer oyuncular, topa öyle dokunamaz veya zekaları buna yetmez. Hayatım boyunca gördüğüm en iyi gollerden biriydi. Lampard, oyun boyunca da çok iyi oynadı, terlemek nedir bilmedi. Takımda aynı performansı gösteren başka oyuncu görmedim."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24